Дожди со снегом надвигаются на Казахстан

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 9-11 апреля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в ближайшие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди.

9 апреля на северо-западе, севере, юго-востоке, 10 апреля - на западе, севере, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалистым ветром, ночью на северо-западе и севере ожидаются осадки (дождь, снег), ночью 11 апреля на востоке страны – снег, низовая метель, гололед.

По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы туман. На севере, северо-западе, в центре и на востоке страны ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0-8 тепла до 0-5 мороза, днем от 10-23 до 7-15 тепла. На остальной территории температурный фон будет по-весеннему комфортным, добавили в метеослужбе.

