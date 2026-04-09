Так, костанайский «Тобол» решил не церемониться с павлодарским «Ансатом», устроив в гостях настоящий голевой пир (8:0). Не менее убедительно выглядел «Актобе», разгромивший в гостях «Арыс» из одноименного города со счетом 4:0.

Схожий сценарий наблюдался и в поединке между алматинским «Жас-Қыраном» и «Атырау», который также завершился со счетом 0:4 в пользу гостей. В этом же ряду уверенных побед стоит результат актауского «Каспия», который не оставил шансов экибастузскому «Батыру» (0:4), и столичного «Жениса», обыгравшего «Хромтау» из одноименного города (4:1).

Главным триллером раунда стало противостояние карагандинского «Шахтера» и «Окжетпеса» из Кокшетау. Карагандинцы, казалось, решили исход встречи еще до перерыва, ведя со счетом 2:0. Однако футбол не прощает самоуспокоенности: во втором тайме кокшетаусцы полностью перевернули игру, забив трижды и вырвав итоговую победу – 2:3.

Столичная «Астана» едва не стала автором самой громкой сенсации со знаком минус. Игра против любительского клуба «БКС» из столицы превратилась для фаворита в настоящий кошмар. Выигрывая по ходу встречи, астанчане умудрились довести дело до нервной концовки, оставшись в меньшинстве. Спасать репутацию пришлось на второй добавленной минуте, когда нападающий Арсен Ахметов точным ударом установил окончательный счет 1:2. В это же время алматинский «Кайрат», имеющий в своем активе десять побед в турнире, уверенно прошел «Жайык» из Уральска (1:3).

Семейский «Елимай» также не испытал проблем в гостевом матче с «Тураном» из Туркестана (1:4), а шымкентский «Ордабасы» переиграл земляков из «Академии Оңтүстік» со счетом 4:2. Возрождающийся­ павлодарский «Иртыш» пос­ле уверенной победы над столичным «SD Family» (3:0) подтвердил свои амбиции на возвращение в элиту. Кызылординский «Кайсар» прошел таразский «Талас» со счетом 2:0, а «Кызылжар» из Петропавловска минимально обыграл уральский «Акжайык» (1:0).

Талдыкорганский «Жетысу» в непростом матче сломил сопротивление алматинской «Каршыги» (1:0), а усть-каменогорский «Алтай» на классе прошел уральский «Желаев Нан» (2:0). Самым вязким выдалось противостояние в Таразе, где местный клуб из одноименного города лишь в дополнительное время уступил жезказганскому «Улытау» (0:1).

Теперь, когда пыль 1⁄16 финала улеглась, сформирована сетка 1⁄8 финала, обещающая несколько статусных противостояний: «Ордабасы» примет «Каспий», «Атырау» встретится с «Жетысу», а «Актобе» сразится с «Елимаем». В других парах сойдутся «Алтай» и «Улытау», «Кайсар» и «Кайрат». Центральным матчем стадии станет битва «Астаны» и защищающего титул обладателя Кубка Казахстана «Тобола». Завершают список пар «Окжетпес» – «Женис» и «Иртыш» – «Кызылжар».

История Кубка Казахстана помнит многих героев, но алматинский «Кайрат» остается недосягаемой вершиной с десятью титулами. За ним следует костанайский «Тобол», а также столичные «Астана» и «Женис», у которых по три трофея.