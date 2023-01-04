Астанчанам запретили кататься на коньках на реке Акбулак

В ДЧС попросили горожан прислушаться к рекомендациям во избежание происшествий.

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Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны предупреждает жителей столицы об опасности катания на коньках вдоль спорткомплекса "Барыс", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Жителям и гостям столицы, в связи с резкими изменениями погодных условий, потеплением и таянием льда, запрещается кататься на коньках вдоль спортивного комплекса "Барыс", реки Акбулак Алматинского района (возле спорткомплекса "Казахстан") по соблюдению требований безопасности на водоемах", – говорится в сообщении ДЧС.

Также в ведомстве попросили астанчан прислушаться к рекомендациям во избежание происшествий.