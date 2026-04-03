РАС – не приговор

Насихат Оркушпаева
Планируется разработка специальной программы поддержки родителей особенных детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма состоялась диалоговая площадка «Цвет понимания: от раннего вмешательства к социализации». Представители Корпоративного фонда «Қамқорлық қоры», Музея Первого Президента, Фонда Нурсултана Назарбаева, Министерства труда и социальной защиты населения, ведущие специалисты в области терапии и другие участники встречи обсудили актуальные вопросы реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра.

По словам министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, аутизм на сегодняшний день – это вызов всей социальной системе. В международной практике приоритет отдается комплексному сопровождению людей с аутизмом, предусматривающему раннюю диагностику, непрерывную коррекционно-педагогическую поддержку и обучение, а также занятость.

– Для поддержки детей с расстройствами аутистического спектра принимаются определенные меры. Это одно из приоритетных направлений государственной социальной политики. Рост числа детей с аутизмом требует от всех уполномоченных государственных органов системного и надлежащего реагирования. Речь идет не только о медицинских проблемах, но и о комплексных задачах, затрагивающих сферы здравоохранения, образования, социальной защиты и занятости, – сказал Аскарбек Ертаев.

По его словам, одно из ключевых направлений деятельности ведомства – выстраивание эффективной системы раннего выявления болезни. Уже в возрасте до одного года можно определить риски развития РАС. Задача отечественной системы здравоохранения – обеспечить доступность скрининга, маршрутизацию на всех уровнях первичной медико-санитарной помощи.

– Второе – научная и аналитическая базы. Необходимо продолжить научное изучение причин роста распространенности аутизма. Это позволит перейти от реагирования к прогнозированию и формированию точных адресных мер поддержки. Третье – это комплексное сопровождение. Поддержка должна носить непрерывный характер: от раннего возраста до взрослой жизни. В этой связи требуется продолжить выработку предложений и дальнейшее формирование, а также совершенствование моделей комплексного сопровождения, включающих раннюю коррекцию и реабилитацию, – добавил глава МТСЗН.

Система социального обслуживания по оказанию специальных соцуслуг, со слов спикера, переходит на подушевое финансирование. Практика и апробация прошлого года по специальным социальным услугам позволили более точно анализировать потребности каждого услугополучателя и определять необходимые объемы помощи и поддержки. Тем не менее нужны новые стандарты, подходы.

– Семьи, воспитывающие детей с аутизмом, нуждаются в особом внимании. Речь идет о развитии услуг психологической помощи, обучении родителей, снижении социальной нагрузки на членов семьи. В рамках Концепции инк­люзивной политики до 2030 года нам необходимо совместно с экспертным сообществом разработать специальную программу для родителей, осуществляющих уход за детьми, в том числе с расстройством аутистического спектра. Важно продолжить работу по развитию сети специализированных центров по подготовке квалифицированных специалистов, например дефектологов, поведенческих аналитиков. На сегодня в стране 108 организаций по оказанию специальных социальных услуг и отделений полустационарного типа, 33 реабилитационных центра. За последние два года в Семее, Таразе, Кентау и Уральске открылись и успешно функционируют реабилитационные центры на 150 мест. Они оснащены высокотехнологичным оборудованием. В ближайшие месяцы аналогичный объект появится в Атырау, – анонсировал Аскарбек Ертаев.

Для обеспечения высокого уровня профессиональной подготовки социальных работников в рамках заключенных меморандумов с отечественными вузами, имеющими специализированные кафедры, действуют программы по повышению квалификации. Понятно, что вся эта и планируемая работа невозможны без совместных усилий неправительственных организаций, государственных органов и родителей. Стратегическая задача – создать условия, при которых каждый ребенок с аутизмом сможет максимально реализовать свой потенциал, а его семья – получать необходимую поддержку от государства.

В рамках диалоговой встречи спикеры делились опытом и знаниями, а также поднимали важные для системы вопросы, в том числе те, которые лежат на плечах «Қамқорлық қоры», созданного и функционирующего при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева. Представители КФ проводят большую работу по расширению возможностей инклюзии в Казахстане. В партнерстве с Фондом Samruk Kazyna, Фондом нацио­нального благосостояния «Қазақстан халқына» и акиматами в регионах открыты девять центров аутизма (Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Тараз, Актобе, Костанай, Караганда и Туркес­тан), где более 1 300 детей с ментальными нарушениями и РАС получают услуги реабилитации.

Кульминационной частью мероприя­тия стало знакомство с экспозицией художественных работ, выполненных ребятами с особыми образовательными потребностями, – «Пространство детства».

