Через мост коммуникаций, по цепочке знаний

Дария Торе-Али, Астана

Можно бесконечно говорить о правильных ценностях, но если не иметь общего языка с молодежью, это не даст результатов. Проблемы коммуникации, особенно с группами риска, проявляются даже в самом элементарном – у региональных молодежных ресурсных центров нет ни единого бренда, даже собственных сайтов, где парни и девушки могли бы с легкостью найти необходимую информацию и запросить помощь.

В поисках решений проблемы Научно-исследовательский центр «Жастар» при поддержке Минис­терства культуры и информации проводит ежегодный трехдневный семинар-тренинг «Академия профессионального развития» специально для руководителей региональных молодежных ресурсных центров. Главы 50 МРЦ со всей страны приехали в Астану, чтобы рассказать о трудностях и проблемах, найти практические ответы на свои вопросы.

Согласно Национальному докладу «Молодежь Казахстана-2025», восемь из десяти молодых людей в стране испытывают потребность в повышении цифровой и правовой грамотности. Именно этот запрос лег в основу программы семинара. Каждый день тренинга топовые специалисты делятся своим опытом и пытаются помочь участникам. Главный фокус – на практичес­ких решениях, которые можно применить незамедлительно. Это в первую очередь навыки применения искусственного интеллекта в государственном аппарате и работе с молодежью, публичных выступлений, кризисных коммуникаций, а также мобилографии. По мнению организаторов, это должно помочь построить крепкий мост между госструктурами и реальными молодыми людьми. Участники получат сертификаты об обучении и ознакомятся со студиями и редакциями «Казмедиа-центра», где увидят работу крупнейших медиа страны изнутри.

– Сегодня в Казахстане действуют 236 молодежных ресурсных центров, и они находятся на передовой в работе с молодежью. Поэтому их руководителям крайне важно уметь коммуницировать на языке молодежи, чтобы правильно пропагандировать государственную молодежную политику. Наша задача носит многоуровневый характер: не только обучить, но и собрать лучшие проекты и инициативы, консолидировать и систематизировать нашу общую работу, – сообщила директор НИЦ «Жас­тар» Гулисхан Нахбаева, добавив, что сегодня невозможно эффективно работать с поколениями зумеров и альфа, не владея инструментами искусственного интеллекта.

Заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Биржан Алимжанов поделился, что для более точной работы в регионах планируется создать цифровую карту нужд молодежи, это поз­волит специалистам на мес­тах видеть реальную картину проб­лем в своем районе и предлагать именно ту помощь, в которой нуждаются ребята. Он выделил два самых критических вызова, с которыми сегодня сталкиваются региональные специалисты. Первый – это информационная безопасность и профилактика наркомании. Преступные схемы мигрировали в цифровое пространство, и задача МРЦ – вести превентивную работу там, где молодежь ищет информацию. Второй вызов – отсутствие финансовой грамотности, которое делает молодых людей легкой мишенью для финансовых пирамид и сомнительных «коучей». Биржан Алимжанов отметил, что системное обучение 50 руководителей из разных регионов должно запустить своего рода цепную реакцию: набравшись опыта в столице, они станут ретрансляторами новых знаний и этических ориентиров в своих областях.

Советник министра и пресс-секретарь Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития – первый спикер тренинга Балия Кенжеболатова подчеркнула, что искусственный интеллект сегодня – прежде всего инструмент социальной справедливости.

– Цифровизация дает три фундаментальные вещи: прозрачность, понятность и эффективность. Наша задача – создать инклюзивный институт для молодежи в самых отдаленных уголках страны, – сказала она. – В конце тренинга участники должны научиться использовать цифровые инструменты, чтобы молодежь вне зависимости от расстояния до города могла видеть возможности и уметь ими пользоваться.

Своими ожиданиями поделилась директор МРЦ Кызылжарского района Северо-Казахстанской области Дина Сыз­дыкова. Несмотря на то что она недавно вступила в должность, Дина активно самостоятельно развивается в ИИ-нап­равлении и организовывает Zoom-созвоны с коллегами, где бесплатно делится информацией и навыками. Однако на практике она столкнулась с серьезными вызовами: не все разделяют ее энту­зиазм, а сама молодежь в районе не всегда охотно идет на контакт.

– Сейчас мы сталкиваемся с тем, что МРЦ не видят реальной картины по безработным или нуждающимся в помощи. Люди регистрируются на порталах вроде enbek.kz, но эти данные «уходят» в карьерный центр, а мы остаемся в стороне. На семинар я приехала с конкретным запросом: узнать, как с помощью ИИ соз­дать в районе собственный молодежный сайт и базу данных. Чтобы ребята могли регистрироваться напрямую у нас, а мы видели, кто и в какой поддержке нуждается. Уже с первых минут тренинга я получила массу инсайдов. Было очень интересно узнать о бесплатных платформах на базе ИИ и, что особенно важно, о правильном написании промптов, – призналась Дина Сыздыкова.

Такие примеры дают надежду, что подобные семинары смогут запустить цепную реакцию – знания и навыки, приумножаясь, будут передаваться дальше.

