Новое общежитие для детей с особыми потребностями открыли в Шымкенте

Дана Аменова
специальный корреспондент

Подробнее об этом на своей странице в соцсети X рассказал генеральный прокурор республики Берик Асылов  

Фото: x.com/Asylov_GenPr

Руководитель главного надзорного ведомства страны отметил, что за каждой цифрой в отчетах о возврате незаконных активов стоят реальные судьбы и социальная справедливость, и лучшим подтверждением этому служит новый объект в Шымкенте. Он сообщил, что сегодня открылось современное общежитие для воспитанников школы-интерната, где обучаются дети с особыми потребностями по медицинским показаниям.

Ранее условия, в которых они проживали, были недопустимыми: здание было построено в 1975 году, ощущался дефицит мест, инфраструктура была изношена. При норме в 125 мест там проживало 290 детей.

«Новое общежитие, площадью 8288,70м2, рассчитано на 300 мест и полностью соответствует современным стандартам. На его участке, общей площадью 3,5га, также предусмотрены футбольное поле (800 м²), воркаут, игровые площадки (450 м²) и зоны отдыха (200 м²). В самом здании предусмотрены раздельные жилые блоки для мальчиков и девочек, оборудованный медицинский блок, просторные игровые комнаты, а также иные функциональные помещения, направленные на создание благоприятной, развивающей и безопасной среды для воспитанников», – отметил Берик Асылов в посте на своей странице в социальной сети.

Также он добавил, что по поручению Главы государства на этот проект из Специального госфонда, в котором аккумулированы возвращенные средства и средства от реализации возвращенного имущества, было выделено 2,6 млрд тенге. Это не единичный случай.

Как рассказал Берик Асылов, системное развитие инфраструктуры населенных пунктов за счет возвращенных Генпрокуратурой средств проводится по всей стране. Так - профинансировано строительство 440 социальных и коммунальных объектов на сумму почти 500 млрд тенге, из которых 319 объектов уже сданы - это школы, больницы и системы водоснабжения. 

 

#дети #генпрокурор #обжещитие

