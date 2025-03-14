Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая

Фото: пресс-служба президента РК

От имени главы государства был проведен ауызашар для участников Национального курултая. Касым-Жомарт Токаев поздравил собравшихся со священным месяцем Рамазан и с Көрісу күні, символизирующим начало Наурыз мейрамы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент отметил, что на очередном заседании Национального курултая в Кокшетау был высказан ряд ценных предложений и подняты важные вопросы, волнующие общество.

– Только сплоченная нация способна объединить усилия во имя решения общегосударственных задач. Вы служите достойным примером гражданской ответственности. Искренне признателен вам за это! Священный месяц Рамазан, который называют «султаном всех месяцев», призывает нас к благим делам, заботе о ближних и духовному совершенствованию. Все это способствует укреплению нашего единства и солидарности, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал соотечественников последовательно идти по пути прогресса.

– В нынешнем турбулентном мире сплоченность народа приобретает первостепенное значение. Нам нужно сохранять спокойствие, проявлять мудрость и уверенность! Важно доносить до людей принципы государственной политики. Мы должны быть примером для всех. Следует продвигать талантливых и способных граждан, прежде всего, из числа молодежи. Общими усилиями мы уже осуществили глубокие преобразования. Кардинально обновлена политическая система Казахстана. Воплощаются в жизнь конкретные меры, направленные на реализацию нового экономического курса. Сегодня масштабные реформы уже дают свои плоды. Хочу отметить особую роль Национального курултая в обновлении общества. Ваши инициативы способствуют своевременному решению многих проблем, и работа в этом направлении будет продолжена. В своем интервью газете «Ана тілі» я определил ряд новых задач на ближайшую перспективу. Главная цель – строительство Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех и каждого. Эта задача по силам ответственным гражданам. Ведь именно ответственный гражданин – Адал азамат – живет по принципам, которые неразрывно связаны с гуманистическими идеями ислама, – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ислам – неотъемлемая часть мировоззрения и образа жизни казахского народа. Эта религия глубоко переплетена с обычаями и традициями наших предков.

– Эти две важнейшие ценности – вера и традиции – являются незыблемой основой нашей национальной идентичности. Традиционный ислам – это религия милосердия и созидания, которой чуждо невежество. Вера нашего народа, передаваемая из поколения в поколение, покоится на непоколебимых моральных ценностях, от которых мы никогда не отступим. Нам следует отличать истину от лжи, добро от зла. Особенно важно, чтобы молодые люди были открытыми и образованными, следовали по пути познания. Старшему поколению отводится особая миссия – наставлять молодежь на верный путь, воспитывать подрастающее поколение в духе общечеловеческих ценностей. Важно стремиться к инновациям, сохраняя при этом национальную идентичность. Только так мы станем нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие, – сказал он.

Глава государства далее в своем выступлении охарактеризовал ислам как религию чистоты. По его словам, подлинно цивилизованной может стать только та страна, в которой чистоплотность является неотъемлемой частью культуры.

– С прошлого года в стране проходит акция «Таза Қазақстан», которая получила широкую поддержку населения и превратилась в общенациональный проект. Особенно активно в ней участвовала молодежь, в том числе и волонтеры. Члены Национального курултая также внесли свою лепту в это важное дело. Я не раз говорил о том, что «Таза Қазақстан» – это не просто акция, содержание которой ограничивается уборкой улиц и дворов. Это начинание способно повлиять на нашу национальную идентичность и преобразить облик всей страны, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава государства напомнил, что в нынешних непростой геополитической ситуации особенно важно укреплять сплоченность.