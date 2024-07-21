Автобус из Казахстана сгорел на трассе в России

В салоне находилось 50 человек, из них 15 детей, все самостоятельно эвакуировались, погибших и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС Республики Алтай

Фото: МЧС РФ

По сообщению МЧС Республики Алтай информация о возгорании пассажирского автобуса на 720 километре автодороги Чуйский тракт поступило в 06:13 утра. Автобус следовал по по маршруту Астана (Республика Казахстан) – Баян-Углий (Республика Монголия).



В 06:14 на место пожара выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №8 с. Онгудай в количестве 5 человек, 1 единицы техники. В 07:15 пожар ликвидировали.



Движение транспорта по автомобильной дороге не ограничено.



Силами МЧС России пассажиров доставили до пункта временного размещения в селе Иня.