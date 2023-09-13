Автобус сбил пешеходов в Алматы, один человек погиб

Происшествия
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В Алматы водитель автобуса сбил двух человек на пешеходном переходе, один из них скончался. Видео ДТП распространяется в Сети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Фото: Kazpravda.kz

ДТП произошло 9 сентября в 9:05.

«Водитель пассажирского транспорта, следуя по проспекту Абая в западном направлении, западнее улицы Саина, наехал на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. В результате ДТП один из пешеходов – мужчина 1958 года рождения – от полученных травм скончался на месте происшествия. Другой пешеход, женщина 1957 года рождения, госпитализирована в одну из больниц города», – прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Ведется досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», назначены экспертизы.

 

#гибель #ДТП #Алматы #автобус #пешеход

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