Автобус сбил девушку на переходе в Петропавловске

Очередное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Петропавловске, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Polisia.kz

15 апреля по улице Кизатова произошла авария. 16-летняя девушка перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

35-летний водитель автобуса Yutong резко затормозил, но все равно не успел остановиться.

Для оказания медицинской помощи на место ДТП была вызвана бригада скорой помощи.

Пострадавшая с различными травмами доставлена в больницу.

Автобус водворен на специализированную стоянку. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. Назначены экспертизы.