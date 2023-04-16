Автобус сбил девушку на переходе в Петропавловске
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Очередное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Петропавловске, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
15 апреля по улице Кизатова произошла авария. 16-летняя девушка перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
35-летний водитель автобуса Yutong резко затормозил, но все равно не успел остановиться.
Для оказания медицинской помощи на место ДТП была вызвана бригада скорой помощи.
Пострадавшая с различными травмами доставлена в больницу.
Автобус водворен на специализированную стоянку. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв.
В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. Назначены экспертизы.