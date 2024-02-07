Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 9-11 февраля

Об этом сообщили в пресс-службе КГД, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, в связи с празднованием Весны в КНР с 9 по 11 февраля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.