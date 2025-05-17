Автопром Казахстана демонстрирует уверенный рост и расширяет компонентную базу

Экономика,Авто
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Автомобильная промышленность Казахстана продолжает демонстрировать стабильный рост и активное развитие компонентной базы, передает Kazpravda.kz ссылаясь на министерство промышленности и строительства

Фото: Минпромстрой РК

По итогам 2024 года предприятиями отрасли произведено 145 290 единиц техники, включая 134 тыс. легковых автомобилей, 7 705 грузовиков, 2 942 автобуса и 665 единиц спецтехники.

С начала 2025 года динамика сохраняет позитивную тенденцию: за четыре месяца произведено 45 628 единиц автотехники — почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (22 583 единицы).

Сегодня в стране работают восемь ключевых автопроизводителей, включая ТОО «СарыаркаАвтоПром» (Allur) (г. Костанай), ТОО «QazTehna» (г. Сарань), ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» и «Hyundai Trans Auto» (г. Алматы), ТОО «СемАЗ» и «Daewoo Bus Kazakhstan» (г. Семей), АО «Камаз-Инжиниринг» (г. Кокшетау) и АО «Уральскагрореммаш» (г. Уральск).

Особое внимание уделяется развитию автокомпонентной базы. В 2024 году в Сарань начал работу шинный завод Tengri Tyres, в Алматы запущены заводы Kazakhstan Mobility Engineering (производство мультимедийных систем) и Almaty Autoparts Production (производство автосидений).

ТОО «QazTehna» заключило контракт на поставку оборудования для штамповки кузовных элементов, а на базе АО «Qarmet» планируется организация производства автомобильной стали. Эти проекты создадут сотни новых рабочих мест и усилят технологическую базу отрасли.

#Казахстан #автопром #показатели

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