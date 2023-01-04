Банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей

Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.
Национальный банк Казахстана сообщил, что постановлением Правительства РК от 28 декабря 2022 года № 1079 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей, передает Kazpravda.kz.
Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.
При этом, Национальный банк обращает внимание на то, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.
Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней.
С полным текстом постановления можно ознакомиться в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.