Банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей

Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

Фото пресс-службы Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана сообщил, что постановлением Правительства РК от 28 декабря 2022 года № 1079 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей, передает Kazpravda.kz.

Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

При этом, Национальный банк обращает внимание на то, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.

Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.