Базу биометрических данных абонентов сотовой связи создадут в Казахстане

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С принятием изменений в правила оказания услуг связи, регистрация абонентов сотовой связи будет проходить через биометрическую идентификацию. Проект соответствующих изменений в приказ министра по инвестициям и развитию РК «Об утверждении правил оказания услуг связи» размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 августа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«На сегодня регистрация абонентских устройств сотовой связи ведется посредством онлайн-сервисов без корректной идентификации абонентов. Данной проблемой пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и проводят преступления в финансовом секторе. Таким образом, правоохранительные органы не имеют корректную информацию при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Для минимизации данных преступлений принято решение о регистрации абонентов посредством биометрической идентификации (изображения лица)», – говорится в пояснении к проекту.

При этом, допускается подписание договора с использованием электронно-цифровой подписи, отмечается в документе.