Беременная женщина убила избивавшего ее мужа в Экибастузе

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Жительницу Экибастуза осудили за убийство мужа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС Павлодарской области.

Фото: Kazpravda.kz

А. судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть Т. (часть 3 статьи 106 УК).

Трагедия произошла 8 мая 2023 года около 4:55 на крыльце яслей-сада №25 в городе Экибастузе.

А. тогда была на последних сроках беременности. Между ней и супругом Т. возник конфликт, мужчина бил жену по голове, шее и рукам. В ответ, говорится в сообщении суда, А. умышленно нанесла ему ножом 1 колото-резаную рану в заднюю поверхность грудной клетки слева, повредив верхнюю долю левого легкого.

Ранение оказалось смертельным.

Подсудимая просила оправдать ее, мотивируя тем, что она действовала в пределах необходимой обороны.  

Тем не менее суд присяжных признал жительницу Экибастуза виновной.

«При назначении наказания учтены наличие у А. малолетнего ребенка, первая судимость, положительная характеристика.

Также суд принял во внимание противоправное поведение Т., который в сильном опьянении причинил беременной А. легкий вред здоровью, а в ходе совместного проживания неоднократно применял к ней насилие», – отмечается в сообщении.

С применением части 4 статьи 55 Уголовного кодекса А. приговорили к 5 годам лишения свободы.

Исполнение наказание для А. отсрочено на 5 лет из-за ее малолетнего ребенка 2023 года рождения.

Приговор в законную силу не вступил.

#суд #приговор #убийство #семья #Экибастуз #Павлодарская область

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