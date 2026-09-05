МВД обратилось к родителям и школьникам с предупреждением о безопасности

Закон и Порядок

В МВД подчеркнули, что за безопасность детей отвечают полиция, родители, педагоги и сами школьники

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!» полиция проверяет безопасность школьных автобусов, состояние дорог и пешеходных переходов возле учебных заведений, передает Kazpravda.kz.

Мероприятие проходит с 15 августа по 30 сентября. Особое внимание полицейские уделяют перевозке детей школьными автобусами и техническому состоянию транспорта.

Проверки также проходят на дорогах и пешеходных переходах вблизи школ. Информацию о выявленных недостатках направляют местным исполнительным органам и другим ответственным службам для их устранения.

«Сейчас принимаются все необходимые меры для 100-процентного подключения камер видеонаблюдения в школах к Центрам оперативного управления полиции. За каждой школой закреплены сотрудники полиции», - сообщили в МВД.

Полицейские регулярно посещают образовательные учреждения, проводят встречи с детьми и напоминают им основные правила безопасного поведения.

В МВД также обратились к родителям с просьбой ежедневно напоминать детям о безопасности. Школьникам рекомендуют переходить дорогу только в установленных местах, не пользоваться телефоном и наушниками при переходе проезжей части, не разговаривать с незнакомцами и не садиться к ним в автомобиль.

«Будьте внимательными и осторожными. Если вы увидели опасную ситуацию или кто-то угрожает вашей безопасности - не молчите. Обязательно расскажите об этом родителям, учителю или сотруднику полиции. Помните: безопасность детей — это общая ответственность полиции, родителей, педагогов и самих детей. Давайте вместе сделаем всё, чтобы каждый ребенок утром безопасно приходил в школу, а вечером благополучно возвращался домой. Берегите себя и своих детей!», - отметили в МВД. 

Напомним, ранее в рамках республиканской акции «Внимание, дети!» выявлено свыше 16 тыс нарушений. Проведено обследование дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений, по результатам которого внесено 2 290 предписаний об устранении выявленных нарушений

#безопасность #МВД #школьники

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