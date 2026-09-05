Казахстанца экстрадировали из Грузии по делу о мошенничестве на 1,5 млн долларов

Предполагаемое мошенничество связано с продажей объекта коммерческой недвижимости в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии на родину, передает Kazpravda.kz.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2023 года в Алматы мужчина под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости обманом получил от потерпевшего 1,5 млн долларов.

После этого подозреваемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.

«В декабре прошлого года разыскиваемого задержали на территории Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры он был экстрадирован в Казахстан», - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

Экстрадиция прошла при участии сотрудников Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана, а также при содействии Посольства РК в Грузии.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. За инкриминируемое ему преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.