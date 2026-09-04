Незаконная продажа лекарств в ВКО: прокуратура озвучила итоги проверок

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

В надзорном органе предупредили об ответственности за незаконную реализацию лекарственных средств, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«При координации прокуратуры области за период 2025–2026 годы по фактам незаконного оборота прекурсоров было возбуждено 3 уголовных дела и составлен 21 административный протокол, общая сумма наложенных штрафов превысила 4 млн теңге. Так, в Усть-Каменогорске расследуется дело о нелегальной продаже сильнодействующих веществ под видом таблеток (бадов) для похудения через маркетплейс Wildberries. В Зайсанском районе выявлен факт реализации пациентам наркотических рецептурных препаратов сотрудниками медицинской организации», – проинформировали в областной прокуратуре.

Там же напомнили, что бесконтрольный прием медикаментов и самолечение несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан, и призвали медработников к строгому соблюдению правил отпуска лекарств, а родителей  к отказу от покупки препаратов без назначения врача.

#нарушение #продажа #лекарства #БАД

Популярное

Все
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Раскрывая тайны степной цивилизации
Главный герой – купец и меценат
Интерес к тазы – вовсе не мода
Партитура длиною в жизнь
Аллея разбитых надежд
Сделать Улытау точкой притяжения
Кадры для ИИ-индустрии
Водохозяйственный комплекс: путь через обновление и цифровизацию
Синтез истории, культуры и современного права
Книга как исповедь
Музаффару помогли друзья
Уметь находить общий язык
К качеству уголовной политики – через качество законопроектной работы
На краю региона – в центре перемен
Знать законы со школьной скамьи
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Косанова Д. Ж.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Мадиева Ж. Х.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Бозумбаева К. А.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Койшыбаева Г. Т.
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Дорога больших возможностей
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Жатва идет полным ходом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
Определены победители международного конкурса баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale 79
В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Профессионалы подземной вахты
Заморозки прогнозируются в Казахстане в последние дни августа
Пора в поход!
Эпох материальные свидетельства
Президент выдвинул кандидатуру на должность Председателя Курултая
На все сто!
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Концерт Энрике Иглесиаса обернулся коллапсом на ЛРТ в Астане
«Легкий заработок» обернулся задержанием: партию наркотиков…
Очевидец ДТП в Петропавловске вызвал полицию кнопкой SOS
ТОО «Алло, не керек» не смутило вкладчиков...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]