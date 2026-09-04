Незаконная продажа лекарств в ВКО: прокуратура озвучила итоги проверок

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«При координации прокуратуры области за период 2025–2026 годы по фактам незаконного оборота прекурсоров было возбуждено 3 уголовных дела и составлен 21 административный протокол, общая сумма наложенных штрафов превысила 4 млн теңге. Так, в Усть-Каменогорске расследуется дело о нелегальной продаже сильнодействующих веществ под видом таблеток (бадов) для похудения через маркетплейс Wildberries. В Зайсанском районе выявлен факт реализации пациентам наркотических рецептурных препаратов сотрудниками медицинской организации», – проинформировали в областной прокуратуре.

Там же напомнили, что бесконтрольный прием медикаментов и самолечение несут прямую угрозу жизни и здоровью граждан, и призвали медработников к строгому соблюдению правил отпуска лекарств, а родителей – к отказу от покупки препаратов без назначения врача.