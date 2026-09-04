Концерт Энрике Иглесиаса обернулся коллапсом на ЛРТ в Астане

Транспорт,Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

В этой связи была организована расстановка дополнительных нарядов полиции в наиболее уязвимых местах

Фото: пресс-служба МВД РК

Во время концерта мировой звезды транспортная полиция обеспечила безопасность пассажиров и порядок на станциях ЛРТ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Сразу после завершения концерта всемирно известного певца Энрике Иглесиаса большая часть зрителей направилась к станции «Астана Арена» для дальнейшего следования на легкорельсовом транспорте Tarlan Astana. В связи с этим перед входными группами станции образовалось массовое скопление людей.

Начальник отдела полиции на объектах Tarlan Astana управления полиции на транспорте на станции Астана 1 Сагындык Маймишев отметил, что транспортная полиция оптимизировала пассажиропоток и обеспечила постоянный контроль за оперативной обстановкой.

- Была организована расстановка дополнительных нарядов полиции в наиболее уязвимых местах, в том числе у входных групп станции. Совместно с подразделениями специального отряда быстрого реагирования приняли меры для предотвращения давки и других чрезвычайных ситуаций, а также организовали беспрепятственный проход граждан на станцию, - сообщил Маймишев.

По его словам, стражи порядка помогали иностранным гостям с навигацией, а также оперативно нашли и вернули родителям потерявшихся детей, а утерянные вещи передали владельцам.

В результате принятых организационных и профилактических мер нарушений на объектах легкорельсового транспорта не допущено. При взаимодействии с гражданами обеспечено корректное и вежливое обращение с соблюдением требований служебной дисциплины и принципа «Закон и порядок», добавил полицейский.

#концерт #коллапс #ЛРТ

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