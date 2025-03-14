«Беспорядок и вседозволенность недопустимы»: Токаев – о религиозной обстановке в РК

В Бурабае проходит IV заседание Национального курултая, в ходе которого глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул тему религии в казахстанском обществе, сообщает Kazpravda.kz

«Депутат Мажилиса Ермурат Бапи выражает обеспокоенность религиозной обстановкой в стране. Члены Курултая Дания Кыдырбаева и Олжас Сулеймен тоже говорят об усилении влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно в сфере спорта.

В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии – консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям», - заявил президент.