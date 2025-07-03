Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан выиграл четвертьфинальный бой в рамках этапа Кубка мира в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Сабырхан в этом раунде встречался с Джудом Аароном Бадо (Филиппины).

Противостояние завершилось во втором раунде. Сначала Махмуд оказался в нокдауне. Однако затем казахстанец трижды отправил Джуда в нокдаун, после чего рефери остановил встречу.

При этом, отмечается, что в стартовой трехминутке судья также открывал счет Бадо.

Казахстанец вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль в категории до 55 килограммов, добавили в НОК.