Более 100 тысяч получавших АСП семей вышли из бедности

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Благодаря мерам государственной поддержки 100,4 тысячи семей, получавших адресную социальную помощь (АСП) в 2022 году, вышли из состояния бедности в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Фото: Kazpravda.kz

В МТСЗН напомнили, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации через поддержку в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты в 1,5 МРП (5 175 тенге) детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно на каждого ребенка;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

«На 2022 год численность получателей АСП составила 141,5 тысячи семей (728,7 тысячи человек), на 1 августа этого года ее получили 102,7 тысячи семей (538,9 тысячи казахстанцев).

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП на 1 августа отмечается в Туркестанской области – 25,1 тысячи семей или 24,4%, городе Шымкенте – 11,1 тысячи семей или 10,8%, Кызылординской области – 8,8 тысячи семей, или 8,6%, Алматинской области – 8,6 тысячи семей или 8,4%, Жамбылской области – 7,2 тысячи семей или 7%, Жетысуской области – 6,2 тысячи семей или 6%.

Наименьшее количество назначений АСП зафиксировано в Улытауской области – 459 семей или 0,4%, Атырауской области – 903 семьи или 0,9%, Северо-Казахстанской области – 1,4 тысячи семей или 1,3%, Карагандинской области – 1,7 тысячи семей или 1,6%», – поделились обновленными данными в министерстве.

В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 65,9% или 355,2 тысячи человек, 14,9% или 80,1 тысячи человек – работающие казахстанцы, 13% или 70 тысяч человек – ухаживающие за детьми, пожилыми людьми, лицами с инвалидностью, оставшиеся 6,2% – это другие категории граждан.

В результате предпринимаемых мер, в особенности вовлечения в активные меры содействия занятости, в 2022 году из 141,5 тысячи семей, получивших адресную социальную помощь, 100,4 тысячи семей, успешно воспользовавшихся предоставленной возможностью для нормализации своей жизни, вышли из состояния бедности, обозначили в МТСЗН.

Одной из таких стала семья Акниет Алтынбай из Кызылжарского района СКО, переехавшая из южного региона. Супруги решили заняться животноводством, для этих целей взяли микрокредит.

«У нас четверо несовершеннолетних детей, мы являлись получателями АСП. Пока супруг развивал животноводство я в декретном отпуске занялась изготовлением домашней выпечки и кондитерских изделий, принимала заказы на семейные торжества и праздники. Позже я устроилась на работу в среднюю школу в качестве социального педагога. В результате моя семья вышла из числа получателей АСП», – рассказала Акниет Алтынбай.

#общество #Минтруда #бедность #господдержка #соцпомощь #АСП

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