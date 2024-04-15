Более 15,6 тысяч жилых домов подтоплены паводком в России

Приусадебных участков - почти 28 тысяч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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«На утро 15 апреля в 193 населенных пунктах России в 33 регионах в результате весеннего паводка подтоплены 15 641 жилой дом, 27 993 приусадебных участка», - говорится в сообщении.

За сутки оказались затопленными 3 109 жилых домов и 4 013 приусадебных участков, в частности, жилые дома затоплены в Оренбургской, Самарской, Курганской и Омской областях. В Оренбургской области сохраняется наиболее сложная ситуация с паводком.

Накануне в 35 регионах были подтоплены 14 029 жилых домов и 25 112 приусадебных участков.