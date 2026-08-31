Более четырех тысяч человек пропали без вести после селя в Непале

По последним данным около 4,2 тысячи человек числятся пропавшими

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Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Порядка 4200 человек числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, сообщает МИД республики.

«Около 4200 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Сообщалось о 919 жертвах стихийного бедствия.