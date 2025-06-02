Более 20 незаконных установок для забора воды обнаружили в Туркестанской области

Водное хозяйство
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По поручению Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации ведет борьбу с «теневым» рынком воды

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

В ходе мониторинга в Жаушыкумском массиве орошения Шардаринского района Туркестанской области Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекцией выявлены 24 незарегистрированные насосные установки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Они осуществляли забор воды с прилегающей территории Шардаринского водохранилища.

Результаты мониторинга направлены в отдел полиции района для установления личности владельцев насосных установок с дальнейшей передачей материалов в бассейновую инспекцию для привлечения нарушителей к ответственности. Местному исполнительному органу выданы необходимые рекомендации.

Напомним, в первом квартале 2025 года бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации провели 20 проверок, по итогам которых выявлено 26 нарушений, выдано 10 предписаний и наложено 133 административных штрафа на сумму 13,3 млн тенге. В 2024 году бассейновые инспекции провели 439 проверок, в ходе которых выявлено 1855 нарушений, выдано 429 предписаний. Было наложено 582 административных штрафа на общую сумму 48,4 млн тенге.

«10 июня вступает в силу новый Водный кодекс. Согласно документу, бассейновые инспекции наделяются функциями надзора, теперь они смогут принимать меры оперативного реагирования. В соответствие с Водным кодексом внесены изменения в Административный кодекс, предусматривающие ужесточение ответственности за нарушения водного законодательства», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

#Туркестанская область #нарушения #вода #водное хозяйство

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