Более 22 млн тенге отдала вымогателям жительница Аксу

Скриншот с видео ДП Павлодарской области

2 года неизвестные вымогали деньги у жительницы города Аксу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.

Как установили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, неизвестные вымогатели угрожали женщине распространением видеозаписей, порочащих ее честь и достоинство. Так они выудили более 22 млн тенге.

Не имея больше возможности платить, горожанка обратилась в полицию.

В ходе специальных мероприятий полицейские при участии спецподразделения "Арлан" при передаче очередной суммы задержали троих жителей города Павлодара. Они оказали активное сопротивление и, пытаясь скрыться, сбили на автомашине полицейского.

"В отношении задержанных избрана мера пресечения арест. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности. По факту проводится досудебное расследование по уголовной статье "Совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору или же неоднократно", – сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.