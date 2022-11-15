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Пенсионные новости

Более 2,4 трлн тенге выплатили пенсионерам в Казахстане с начала 2022 года

Казахстанским пенсионерам за 10 месяцев текущего года выплачено более 2,4 трлн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

В октябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 170,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 ноября 2022 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 268 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 ноября 2022 года составил 108 993тенге.

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

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