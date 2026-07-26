Госгарантия сохранности пенсионных накоплений сохранится - Минтруда

Пенсионные новости

Казахстанцы по-прежнему смогут рассчитывать на защиту пенсионных накоплений, предусмотренную Социальным кодексом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов в Казахстане продолжит действовать в полном объеме. Изменения, которые вступят в силу с 2027 года, коснутся только механизма осуществления одной из компенсационных выплат, передает Kazpravda.kz.

Соответствующая норма, как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения, закреплена в Социальном кодексе и остается без изменений.

«С 2027 года изменяется не сама государственная гарантия, а механизм осуществления одной из предусмотренных законодательством компенсационных выплат. При этом государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов продолжает действовать в полном объеме в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан. Изменения обусловлены развитием накопительной пенсионной системы и расширением возможностей граждан по управлению своими пенсионными накоплениями», - сообщили в Минтруда.

В ведомстве пояснили, что на начальном этапе развития накопительной пенсионной системы инвестиционное управление пенсионными активами осуществляло государство, поэтому действовал механизм компенсации разницы между инвестиционным доходом и уровнем инфляции.

Сегодня вкладчики могут передавать до 100% своих пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем и самостоятельно выбирать инвестиционную стратегию и уровень риска. В связи с этим совершенствуется механизм функционирования накопительной пенсионной системы с учетом расширения возможностей выбора.

При этом Национальный банк продолжит управлять пенсионными активами, ориентируясь на их сохранность и получение доходности выше уровня инфляции в долгосрочной перспективе. Для управляющих инвестиционными портфелями также сохраняются требования к финансовой устойчивости, размеру собственного капитала и профессиональному опыту. В случаях, предусмотренных законодательством, при недостижении минимального уровня доходности они обязаны компенсировать разницу за счет собственных средств.

В Министерстве труда подчеркнули, что принятые изменения направлены на дальнейшее развитие накопительной пенсионной системы и повышение ответственности профессиональных участников рынка, при этом все государственные гарантии, предусмотренные законодательством, сохраняются.

#пенсия #ЕНПФ #пенсионные отчисления

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