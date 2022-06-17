Более 3 млн долларов вложили алматинцы в финпирамиду "TheFiniko"

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы при содействии прокуратуры города проводит досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой "TheFiniko", сообщает Kazpravda.kz.
"В отношении основателей "Finiko" с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств составили почти 1,8 млн долларов США и более 630 млн тенге, в целом около 3,2 млн долларов", - отметили в АФМ.
Согласно заключению АРРФР, компания "TheFiniko" является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги.
Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
"Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью "TheFiniko", просим обратиться по телефону доверия АФМ", - добавили в агентстве.