Более 3 тыс. асыков собрал актюбинский умелец

Фото автора и Камшата КОПАЕВОЙ

В коллекции Ерболата Куанышева насчитывается более трех тысяч асыков (альчиков). Умелец изготавливает множество сувениров из костей, сообщает «Актюбинский вестник».

Уроженец населенного пункта Корпе 20 лет назад переехал в Актобе. С родным аулом живую связь поддерживает всегда, тем более у него там свое животноводческое хозяйство.

«Не знаю, почему, но стали собирать асыки, — рассказывает Ерболат. — За 12 лет, что продаю мясо, их количество превалило за три тысячи. Считайте, за это время забили полторы тысячи голов скота».

К слову, наш герой забивает не только свою живность, к нему, профессиональному, можно сказать, резчику, обращаются знакомые, родственники и земляки во время согыма. Но у чужих асыки не просит.

Когда асыков стало слишком много, герой нашей публикации задумал смастерить из них что-то типа статуи. Он знал, что намного удобнее создавать из маленьких асыков, с большими — намного сложнее, и никто до этого ничего из них не делал.

Кстати, его не просто пригласили в Астану на международную выставку «ЭКСПО-2017», но даже выделили определенную площадь без оплаты.

«Тогда планировал смастерить скульптуру коровы с теленком. Организаторы разрешили продать ее по выгодной цене, если найдется покупатель. Но времени было в обрез, поэтому не успел. Тогда и асыков не хватало. Сейчас, по прошествии семи лет, их стало намного больше», — рассказывает мастер прикладного искусства.

Ерболат Куанышев в подробностях рассказал о кропотливой обработке асыков по специальной технологии. После забоя скота и разделки по костям альчики сразу же помещают в морозильник. В противном случае они могут испортиться и почернеть.

После того, как соберется 40-60 штук, их варят в казане три-четыре часа, чтобы вышел весь жир. Далее с помощью железной сетки убирают все сухожилия, затем отмывают моющим средством и сушат. Только тогда асык начинает блестеть. При желании красят хной, которую также изготавливают вручную.

Свой вид прикладного искусства Ерболат Куанышев хочет внести в книгу рекорда Гиннесса хотя бы на уровне Казахстана. Он пока не слышал, чтобы кто-то в стране собрал столько асыков крупного рогатого скота и смастерил из костей множество полезных вещей.