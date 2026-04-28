Инновационный проект столичного школьника получит господдержку

Юный астанчанин разработал интерактивную платформу, позволяющую рассчитать, сколько воды потребляет каждый казахстанец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

По информации министерства, ученик 10-го класса школы-гимназии №91 города Астаны Жангир Абуов разработал платформу «Водный след», позволяющую пользователям получить подробные данные о личном водопотреблении.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел встречу с автором разработки и курировавшими проект педагогами школы-гимназии №91. По итогам встречи был подписан договор о сотрудничестве между НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» (ИАЦ) и родителями Жангира Абуова по разработке программы «Водный след». Документ предусматривает совместную работу по совершенствованию и внедрению интерактивной платформы.

Расчеты в платформе «Водный след» производятся с учетом повседневных привычек, включая потребление воды в быту и при питании, а также косвенное использование водных ресурсов. Система автоматически обрабатывает введенные данные и формирует персонализированные рекомендации, направленные на снижение водопотребления и внедрение водосберегающих практик в повседневной жизни.

Соразработчик проекта — учащийся 10-го класса школы-гимназии №91 Адият Шадияр представил серию короткометражных видеороликов, направленных на формирование культуры водосбережения среди детей. В данных роликах анимационный персонаж «Тамшы» в доступной форме объясняет важность рационального использования водных ресурсов и демонстрирует простые и эффективные способы экономии воды в быту.

НАО ИАЦ и родители школьника подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий распространение данных информационных материалов.

Министр водных ресурсов и ирригации высоко оценил разработанный учащимися школы-гимназии №91 проект, а также отметил вклад педагогов и родителей в формирование культуры водосбережения среди подрастающего поколения.