Казахстанские ученые разработали цифровую платформу для селекции пчел

Изобретения,Наука
Дана Аменова
специальный корреспондент

Одной из ключевых особенностей платформы является присвоение каждой пчелиной семье уникального идентификационного номера и QR-кода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ученые НАНОЦ разработали первую цифровую платформу Apislab для селекции пчел и управления пасеками. Сегодня системой уже пользуется 201 пчеловодческое хозяйство из разных регионов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Как уточняется, разработка создана в рамках программно-целевого финансирования по проекту «Разработка технологий эффективного управления селекционным процессом в пчеловодстве». Платформа объединяет научные исследования, цифровой учет и современные инструменты управления пасеками, обеспечивая научное сопровождение селекционной работы.

Apislab представляет собой единую цифровую экосистему, состоящую из трех взаимосвязанных компонентов. Веб-приложение Apislab Science предназначено для проведения морфометрического анализа пчел по цифровым изображениям крыльев и хранения результатов научных исследований.

Apislab Apiary позволяет вести учет пасек, пчелиных семей и маток, регистрировать производственные события и формировать единую систему идентификации.

Мобильное приложение Apislab Mobile помогает пчеловодам проводить осмотры семей непосредственно на пасеке, фиксировать результаты оценки селекционных признаков и автоматически синхронизировать данные с общей базой.

Одной из ключевых особенностей платформы является присвоение каждой пчелиной семье уникального идентификационного номера и QR-кода. Благодаря этому пчеловоды получают быстрый доступ к полной истории семьи, а данные о проведенных осмотрах и других мероприятиях сохраняются в единой информационной системе. 

«Apislab бесплатна для пользователей. Для начала работы достаточно зарегистрировать пчеловодческое хозяйство, после чего становятся доступны все возможности платформы: цифровой учет пасек, электронные журналы осмотров, мобильное приложение и инструменты сопровождения селекционного процесса. Внедрение платформы способствует цифровой трансформации отечественного пчеловодства, повышению эффективности селекционной работы, сохранению генетических ресурсов медоносных пчел и укреплению взаимодействия науки с производством», – профинформировали в ведомстве.

#разработка #ученые #пчелы #платформа #селекция

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