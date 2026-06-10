Уникальную пожарную машину создали в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Эта машина не имеет аналогов на постсоветском пространстве и считается современным решением для тушения лесных пожаров

Фото: пресс-служба Минэкологии

После крупного лесного пожара в области Абай в 2023 году специалисты лесного хозяйства внимательно изучили, почему пожар тушили не так быстро, как нужно. По итогам этого анализа было решено разработать макет современной маневренной пожарной машины для оперативного тушения лесных пожаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии 

По данным министерства, был создан прототип такой машины, который затем прошёл испытания в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и в области Абай.

Во время работы собрали все предложения и замечания, которые появились во время тушения пожаров, а также учли технические требования, необходимые для такой техники. В результате была создана пожарная машина, которая соответствует всем основным требованиям.

Машина имеет высокую проходимость, объём цистерны порядка 3 000 литров, двигатель мощностью порядка 300 лошадиных сил и мощный насос, который позволяет тушить пожар как на месте, так и в движении. Кроме того, насос можно включать как из кабины водителя, так и из пожарного отсека.

Имеется камера заднего вида, а также установлена система самотушения, которая создает барьер по периметру машины, защищает колёса, кабину и моторный отсек.

Эта машина не имеет аналогов на постсоветском пространстве и считается современным решением для тушения лесных пожаров, заключили в министерстве.

#машина #изобретение #лес #пожары

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