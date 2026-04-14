Ученый из Атырау разработал робота, заменяющего человека на тяжелой работе

Изобретения,Наука
134
Дана Аменова
специальный корреспондент

Потенциал проекта получил высокую оценку не только на уровне университета, но и на республиканском уровне

Фото: МНВО

В рамках Недели науки, прошедшей в Utebayev University, обучающиеся представили свои научно-исследовательские проекты. Особое внимание привлекла инновационная разработка – Autonomous Robotic Ground Universal System (ARGUS), предназначенная для работы в условиях, недоступных для человека, включая опасные производственные зоны, а также для транспортировки тяжелых грузов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

По данным министерства, ARGUS представляет собой интеллектуальную модульную платформу. Автор проекта – магистрант Алмаз Кадырбек, научный руководитель – профессор Акмарал Конарбаева. Разработка является комплексным высокотехнологичным решением, объединяющим современные инженерные подходы.

В Миннауки отметили, что идея проекта возникла у автора еще в период обучения в бакалавриате. В рамках дуальной образовательной программы он работал на производственном объекте, где столкнулся с трудностями при транспортировке тяжелых электродвигателей. Это послужило основой для создания роботизированной платформы, направленной на решение данной задачи.

Ключевой особенностью робота является колесная формула 8×8, обеспечивающая высокую проходимость по пересеченной местности, включая песчаные и каменистые участки. Каждое колесо оснащено индивидуальным электроприводом, что существенно повышает маневренность и устойчивость платформы.

«На производственных объектах, особенно в нефтегазовой отрасли, существует значительное количество зон, представляющих опасность для человека. В таких условиях ARGUS способен эффективно заменить человека. Дистанционно управляемая система обеспечивает транспортировку оборудования между производственными участками и складами, способствуя снижению логистических затрат. В перспективе планируется оснащение робота системой полной автономной навигации с возможностью принятия самостоятельных решений», – рассказали в Миннауки.

Там же добавили, что потенциал проекта получил высокую оценку не только на уровне университета, но и на республиканском уровне. В конкурсе «Новая эпоха промышленной робототехники», проведенном при поддержке АО «Самрук-Казына», проект ARGUS вошел в число лучших среди 252 представленных разработок.

В настоящее время ведется сборка демонстрационного прототипа. Механическая конструкция уже завершена, осуществляется интеграция приводных модулей.

При этом планы молодого ученого не ограничиваются этим проектом. В дальнейшем Алмаз Кадырбек намерен заняться разработкой беспилотных летательных аппаратов. Уже начаты первые этапы исследований и проектирования в этом направлении.

#изобретение #робот #ученый

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]