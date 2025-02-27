Более 30 человек оказались в снежной западне в Костанайской области

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Ночью в Костанайской области в 20 километрах от села Амантогай Амангельдинского района на трассе «Аулиеколь-Жалдама», из-за неблагоприятных погодных условий в снежную ловушку попали 19 автомобилей с пассажирами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Кадр из видео

Спасатели МЧС доставили 31 человека, включая 5-х детей, в ближайший пункт обогрева на технике высокой проходимости.  В медицинской помощи никто не нуждался.

Граждане выразили благодарность спасателям за оперативную помощь.

 

#спасатели #Костанайская область #снежный плен

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