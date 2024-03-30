Более 3,3 тыс. квартир предоставят очередникам в столице в 2024 году

Фото: акимат Астаны

«В 2024 году управлением жилья и жилищной инспекции столицы планируется предоставление 3 382 квартир, в том числе в рамках программы арендного жилья без права выкупа для социально уязвимых слоев населения и многодетных семей; кредитного жилья; арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи; в рамках региональной программы «Елорда жастары», - сообщает официальный сайт акимата Астаны.

На сегодняшний день из указанного числа квартир распределили 1 342. Напомним, в столице в рамках программы реновации ветхого жилья предусматривают снос аварийных домов и переселение жителей столицы в новое жилье. В 2024 году жители 60 аварийных домов переселят в 1400 квартиры, это порядка 4200 жителей столицы будут обеспечены новым жильем.

В очереди граждане состоят по категориям дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетные семьи; социально уязвимые слои населения; государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие; граждане, единственное жилище которых признано аварийным.