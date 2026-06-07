Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке

Недвижимость

Стоимость кредита будет зависеть от доли собственных средств покупателя жилья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения в правила расчета предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам. Нововведения предусматривают дифференцированный подход к ипотечному кредитованию в зависимости от размера первоначального взноса заемщика, передает Kazpravda.kz.

Согласно проекту совместного постановления Агентства и Национального банка, с 1 января 2027 года максимальная ставка по ипотеке будет зависеть от соотношения суммы кредита к стоимости приобретаемого жилья (LTV).

«Таким образом, заемщики, приобретающие жилье с первоначальным взносом не менее 30% от его стоимости, смогут получать ипотечные жилищные займы по более низкой стоимости», - сообщили в Агентстве.

Если размер займа не превышает 70% стоимости недвижимости (LTV до 0,7 включительно), предельная ГЭСВ составит 20%. Для заемщиков, которым потребуется более крупный кредит и чей показатель LTV превысит 0,7, максимальная ставка сохранится на уровне 25%.

Проще говоря, чем больше собственных средств покупатель внесет при покупке жилья, тем ниже может быть стоимость ипотечного кредита.

В Агентстве пояснили, что такой подход позволит стимулировать накопление первоначального взноса, сделать ценообразование по ипотеке более справедливым и учитывать уровень кредитного риска заемщиков.

До вступления новых правил в силу изменений для ипотечных заемщиков не будет. С 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года предельный размер ГЭСВ по ипотечным жилищным займам сохранится на действующем уровне - 25%.

#жилье #ипотека #займы

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