В июне в Казахстане зарегистрировано более 39 тысяч сделок с жильем

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В июне 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 39 053. По сравнению с маем 2026 года (30 420) количество сделок увеличилось на 28,4%. Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (6 841 – 17,5%) и Астана (6 436 – 16,5%), а также Карагандинская область (3 772 – 9,7%). Наименьшее количество сделок зарегистрировано в области Ұлытау – 360 сделок (0,9%).

По сравнению с маем 2026г. в июне увеличение количества сделок наблюдалось во всех регионах страны. Наивысший рост зафиксирован в Мангистауской (67,4%), Карагандинской (43,4%) и Атырауской (40,9%) областях.

Количество сделок с жильем в многоквартирных домах по сравнению с маем 2026 года увеличилось на 25,9% (на 6 051 сделка). Всего в июне 2026 года по квартирам совершено 29 432 сделки, что составляет 75,4% от общего числа сделок. Основная доля продаж жилья в многоквартирных домах приходится на города Астана (21,4%), Алматы (21,2%), а также Карагандинскую область (10,5%). Лидерами по количеству продаж стали 1-комнатные квартиры, по которым в июне 2026 года зарегистрирована 11 348 сделок.

В июне 2026 года по сравнению с маем количество сделок по индивидуальным домам также увеличилось на 36,7% (на 2 582 сделки). Всего в июне зафиксировано 9 621 сделка. Рост в количестве сделок по индивидуальным домам зафиксирован во всех регионах страны, кроме Восточно-Казахстанской области (-1,4%).