В Астане от имени Главы государства вручили ключи от квартир работникам СМИ

Недвижимость,Столица

Традиция, инициированная Главой государства, поддерживается уже четвертый год подряд

В преддверии профессионального праздника журналистов от имени Президента Касым-Жомарта Токаева группе работников масс-медиа были вручены ключи от квартир, сообщает Kazpravda.kz

В ходе торжественного мероприятия, организованного Фондом президентских инициатив Dara, советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров поздравил представителей СМИ с праздником и отметил, что эта традиция, инициированная Главой государства, поддерживается уже четвертый год подряд.

– Главным новшеством этого доброго начинания в нынешнем году стало предоставление квартир не только в столице, но и в Алматы, а также в областях. Цель – развитие региональной журналистики и социальная поддержка коллег. Таким образом, в канун своего профессионального праздника работники региональных изданий и корреспонденты республиканских СМИ стали обладателями собственного жилья. Без внимания не остались и наши коллеги из самых отдаленных уголков страны. Например, в этом году новоселье отметят журналисты из Аркалыка Костанайской области и Созакского района Туркестанской области, – сказал пресс-секретарь Президента. 

В 2026 году работникам СМИ будет предоставлено 66 квартир, из них 15 расположены в Астане, 15 — в Алматы, и по 2 квартиры – в 18 регионах. 

Составление списка нуждающихся в улучшении жилищных условий проводилось совместно с Фондом президентских инициатив Dara, Управлением делами Президента, местными органами исполнительной власти и редакциями средств массовой информации.

Необходимо отметить, что за предыдущие три года обладателями жилищных сертификатов от имени Президента стали 200 работников СМИ.

#СМИ #квартиры #вручение #ключи

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