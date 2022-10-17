Массовая драка футбольных фанатов произошла в Костанае

В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали видео, которое распространяется в социальных сетях, по поводу действий актюбинских болельщиков перед футбольным матчем "Тобол Костанай – Актобе", передает Kazpravda.kz.

В полиции сообщили, что за полчаса до начала матча болельщики "Актобе" возле ТРЦ "Плаза" предприняли попытку нарушения общественного порядка с применением пиротехнических средств.

"Сотрудники полиции своевременно пресекли эту попытку, с наиболее активными болельщиками провели работу по разъяснению законодательства о порядке проведения и организации спортивных и зрелищных мероприятий. Кроме того, был организован досмотр зрителей на входе в "Тобол Арену", где проводился матч, с целью обнаружения и изъятия предметов, запрещенных на таких мероприятиях. В дальнейшем фактов нарушения общественного порядка допущено не было", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что меры административного воздействия не применялись, так как, для этого необходимо наличие в действиях всех необходимых субъективных и объективных признаков состава административного правонарушения.