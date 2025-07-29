Большинство казахстанцев предпочитает разрешать семейные разногласия мирным путем

Общество
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Таковы данные социологического опроса, проведенного Казахстанским институтом общественного развития (КИОР), передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным исследования, охватившего 3 тыс. респондентов, 55,9% граждан стараются обсуждать проблему спокойно и находить компромиссное решение.

Интересно, что с возрастом стремление к конструктивному диалогу возрастает. Так, среди людей старше 61 года 64,9% выбирают обсуждение и компромисс, тогда как в возрастной группе от 18 до 29 лет аналогичный подход применяют только 50,8% опрошенных.

Однако не во всех семьях компромисс достигается совместно: 17,4% участников признались, что чаще идут на уступки сами, в то время как 15,4% отметили, что чаще уступает партнер.

Особое внимание в исследовании уделено взаимодействию родителей с детьми. 59% опрошенных родителей стараются договариваться с ребенком мирным путем, обсуждая сложные ситуации и стремясь к взаимопониманию. Специалисты подчеркивают: такой подход способствует укреплению доверительных отношений в семье и формирует культуру диалога с раннего возраста.

Помимо вопросов внутрисемейных отношений, исследование также касалось информированности граждан о государственной семейной политике. Выяснилось, что наибольшее количество казахстанцев получает информацию через новостные сайты и социальные сети - 54,3%. Далее следуют телевидение (47,7%), друзья и родственники (29,5%) и официальные сайты госорганов (18,3%).

По мнению аналитиков КИОР, при реализации государственной семейной политики необходимо учитывать особенности восприятия информации различными возрастными группами. Интернет и мессенджеры играют ключевую роль для молодёжи, тогда как телевидение остаётся главным источником информации для старшего поколения.

#опрос #семья #разногласия

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