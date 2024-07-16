Борьба с саранчой: в двух регионах не удается завершить химобработку

В Актюбинской и Костанайской областях уже больше недели продолжаются проливные дожди и сильный ветер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании центрального оперштаба по противодействию распространению саранчи под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели ситуацию за неделю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В Актюбинской и Костанайской областях уже больше недели продолжаются проливные дожди и сильный ветер, что не позволяет в полной мере проводить мониторинг и химические обработки земель. При этом, непогода замедляет рост саранчовых.

Как озвучил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, 17 июля все защитные мероприятия будут возобновлены. В регионы доставлен дополнительный объем пестицидов для обработки на площади 350 тыс. га. Подготовлена специальная опрыскивающая техника.

Всего по Казахстану мониторинговыми обследованиями охвачено 15,1 млн га (88,4% от плана), химическая обработка проведена на территории 2,4 млн га.

Полностью завершены защитные мероприятия против стадных саранчовых в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, Улытау и Жетысу.

Химическая обработка продолжается в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской и Костанайской областях.

В завершение заседания вице-премьер поручил продолжить мониторинговые обследования по выявлению мест распространения саранчи. В конце этой недели Серик Жумангарин планирует посетить Айтекебийский район Актюбинской области, чтобы лично проинспектировать ход и качество защитных работ в регионе.