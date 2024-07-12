Борьба с саранчой: ситуация в двух регионах РК остается сложной

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В Актюбинской и Костанайской областях увеличат площадь химической обработки против саранчовых, так как в этих регионах ситуация остается сложной. Об этом сообщил председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Дархан Абдикаримов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«Затянувшиеся проливные дожди и сильные ветра не позволили своевременно и в оптимальные сроки провести химическую обработку. Поэтому есть вероятность увеличения площади обработок. Планируем мобилизовать на местах дополнительную технику. Необходимый объем препаратов имеется», — доложил Дархан Абдикаримов на очередном заседании Оперативного штаба по вопросам проведения защитных мероприятий против саранчовых вредителей и карантинных объектов.

По итогам заседания вице-премьер поручил не снижать темпы мониторинговых обследований в этих двух областях и усилить их дополнительной техникой.

