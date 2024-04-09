Бойцы Нацгвардии помогают в эвакуации жителям Костанайской области

Фото: Национальная гвардия РК

В режиме ЧС оказались несколько районов и городов, в т.ч. и сам областной центр. Личный состав воинской части 6697 (г. Костанай) совместно с военнослужащими Минобороны республики и волонтерами оказывают помощь в городе Костанай.

Около 100 военнослужащих Национальной гвардии заготовили и уложили свыше 13000 мешкотар, укрепили ими берег реки Тобол протяженностью 1500 метров и высотой 150 сантиметров.

Отметим также, что солдаты 1 батальона оперативного назначения во главе с командиром батальона майором Василием Гунько находятся на ногах с 5.30 утра и выполняют задачу по обеспечению оцепления в подтопленных населенных пунктах и оказывают помощь жителям в эвакуации имущества и техники из затопленных домов, а также совместно с сотрудниками полиции несут патрульно-постовую службу для недопущения возможного мародерства из оставленных домов и учреждений.