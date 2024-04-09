Бойцы Нацгвардии помогают в эвакуации жителям Костанайской области

Костанайский регион, как и многие области Казахстана, подвергся стихийному бедствию – паводку и наводнению
В режиме ЧС оказались несколько районов и городов, в т.ч. и сам областной центр. Личный состав воинской части 6697 (г. Костанай) совместно с военнослужащими Минобороны республики и волонтерами оказывают помощь в городе Костанай.
Около 100 военнослужащих Национальной гвардии заготовили и уложили свыше 13000 мешкотар, укрепили ими берег реки Тобол протяженностью 1500 метров и высотой 150 сантиметров.
Отметим также, что солдаты 1 батальона оперативного назначения во главе с командиром батальона майором Василием Гунько находятся на ногах с 5.30 утра и выполняют задачу по обеспечению оцепления в подтопленных населенных пунктах и оказывают помощь жителям в эвакуации имущества и техники из затопленных домов, а также совместно с сотрудниками полиции несут патрульно-постовую службу для недопущения возможного мародерства из оставленных домов и учреждений.
«Наш личный состав привлечен с 6 апреля по режиму ЧС в городе Костанай на охрану общественного порядка – выполняет задачи по охране имущества в домах и квартирах жителей областного центра в его подтопленных микрорайонах. Также ограничиваем проход гражданских лиц в те направления, где присутствует высокая угроза затопления. При необходимости оказываем помощь местным жителям по эвакуации личного имущества, транспорта и домашних животных», – отметил командир воинской части 6697 полковник Талгат Абдиров.