Токаев: Демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выступая на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, Касым-Жомарт Токаев отметил, что демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Обращаюсь ко всем соотечественникам: все мы должны помнить, что демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать. Именно деятельное участие граждан определяет развитие и жизнеспособность любой успешной демократии в мире. Благополучие каждого гражданина и судьба нашей Родины зависят только от нас. Наш общий долг – создать прочный фундамент для последующих поколений, чтобы наши дети и внуки смогли приумножить наши достижения», - сказал глава государства.

Он также отметил, что будущее страны – в руках молодых.