Токаев: Демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать

С таким призывом президент обратился ко всем казахстанцам
Выступая на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, Касым-Жомарт Токаев отметил, что демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Обращаюсь ко всем соотечественникам: все мы должны помнить, что демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать. Именно деятельное участие граждан определяет развитие и жизнеспособность любой успешной демократии в мире. Благополучие каждого гражданина и судьба нашей Родины зависят только от нас. Наш общий долг – создать прочный фундамент для последующих поколений, чтобы наши дети и внуки смогли приумножить наши достижения», - сказал глава государства.
Он также отметил, что будущее страны – в руках молодых.
«Я об этом говорил не раз. Все, что мы делаем – во имя их блага. Поэтому все мы обязаны уделять особое внимание здоровью, образованию и воспитанию детей. Государством предпринимаются системные меры в этом направлении: все необходимые ресурсы выделяются, вся инфраструктура создана. В целом, можно сказать, что эта работа идет полным ходом, но стоящие перед нами задачи – масштабные, предстоит еще много работы», - сказал президент.