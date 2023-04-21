Чемпионат Азии по пара дзюдо пройдет в Астане

С 28 по 30 апреля в Астане пройдет чемпионат Азии по пара дзюдо. В континентальном первенстве примут участие более 80 мастеров татами из 11 стран Азии. В соревновании из национальной сборной Казахстана примут участие 22 дзюдоиста в категориях J1 и J2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

За призовые места континентального первенства поборются спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Японии, Монголии, Индии, Китайского Тайбэя, Индонезии, Ирана, Южной Кореи и Таиланда.

«Подготовка к чемпионату Азии идет полным ходом. В настоящее время наша сборная перед соревнованиями оттачивает свои навыки на заключительном тренировочном сборе в Алматы. В числе спортсменов, участвующих в чемпионате Азии, есть как опытные, так и молодые дзюдоисты. Поскольку континентальное соревнование проходит в нашей стране, ответственность очень высокая. Физическое, психологическое состояние наших спортсменов хорошее. Я уверен, что на соревнованиях каждый спортсмен сборной команды покажет блестящий результат и защитит честь страны», - отметил главный тренер сборной Казахстана по пара дзюдо Жандос Киянов.

Он напомнил, что в этом году на Кубке Казахстана в Шымкенте были отобраны новые спортсмены в сборную страны. Для дзюдоистов категории J1, то есть для тех, кто вообще не видит, это будет первое соревнование мирового класса.

Стоит отметить, что чемпионат Азии пройдет во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.

Казахстан на чемпионате Азии представят:

Женщины

J2 -48 кг: Акмарал Науатбек

J1 -57 кг: Альфия Тилеккабыл, Дилором Диханова

J2 -57 кг: Даяна Федосова

J1 -70 кг: Динара Куджулова

J2 -70 кг: Диана Болекова

J1 +70 кг: Зауре Айтек.



Мужчины

J1 -60 кг: Мурат Мадинов, Темирболат Ташекенов

J2 -60 кг: Ануар Сариев

J1 -73 кг: Ергали Шамей, Асылан Нурдаулетов

J2 -73 кг: Олжас Оразалылулы, Азамат Нокушев

J1 -90 кг: Абылай Әдильбеков, Бауыржан Арыстанбеков

J2 -90 кг: Жанбота Аманжол, Галымжан Смагулулы

J1 +90 кг: Ерлан Отепов, Баглан Оналбек

J2 +90 кг: Ерлан Конкиев, Талгат Ажгалиев.