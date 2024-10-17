Чемпионат по самбо среди силовых структур прошел в Шымкенте

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В Шымкенте прошёл республиканский чемпионат по самбо, организованный Центральным советом физкультурно-спортивного общества, объединивший спортсменов со всей страны

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В соревнованиях приняли участие 182 самбиста, представлявшие 26 команд, которые боролись за награды в семи весовых категориях. Это событие стало не просто демонстрацией спортивного мастерства, но и важным вкладом в развитие физической подготовки среди силовых структур Казахстана.

На пьедестале почета среди силовых структур места распределились следующим образом: команда МВД РК заняла первое место, второе досталось Национальной гвардии МВД РК, а третье — сборной ФСО «Динамо». Особо стоит отметить успехи воинской части 6655 регионального командования «Батыс», которая выдвинула ряд бойцов, занявших призовые места. Так, рядовой Салих Шәріп завоевал второе место в категории до 58 кг, рядовой Мади Жеткерген занял третье место в категории до 71 кг, а в весовой категории до 88 кг 2 место занял рядовой Еламан Койшыбаев.

Также впечатляющими были достижения и военнослужащих воинской части 5451 регионального командования «Орталық», где рядовой Адлет Елемесов одержал победу в категории до 64 кг, а рядовой Сапар Болат стал чемпионом в категории до 98 кг.

В весе до 79 кг на третью ступень пьедестала зашел рядовой Тілек Токтамысов, а в категории свыше 98 кг первое место занял рядовой Санжар Жабборов. Оба гвардейца – военнослужащие столичной воинской части 5573.

- Хочу выразить огромную благодарность заместителю министра внутренних дел – Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-майору Ансагану Балтабекову за поддержку и возможность участвовать в столь важных соревнованиях. Эта победа – результат долгих тренировок и усилий, вложенных не только мной, но и всей нашей командой. Впереди – чемпионат мира по самбо в Астане, который пройдет 8 ноября. Для меня большая честь представлять Национальную гвардию на международной арене, и я сделаю все возможное, чтобы достойно защитить честь нашей страны, – отметил рядовой Сапар Болат.

Стоит отметить, что министерство внутренних дел продолжает активно развивать физическую подготовку и спорт среди своих сотрудников. Они регулярно добиваются успехов не только на республиканских соревнованиях, но и на международной арене, занимая высокие позиции на чемпионатах мира по различным видам спорта.

#МВД #Шымкент #чемпионат #самбо

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