От оперы до кюев: «Қазақконцерт» открыл 66-й сезон

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Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» им. Р. Баглановой открыла 66-й концертный сезон. В этом году его посвятили 120-летию композиторов Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, передает Kazpravda.kz.

Программа вечера объединила национальную музыку, оперное искусство, традиционные песни и кюи, классику и эстраду. Концерт начался с «Танцевальной сюиты» из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди в исполнении Казахского государственного симфонического оркестра.

На сцене также прозвучали попурри из казахских опер, произведения «Алтын арқа», «Ән шашу», «Заман», «Сарыарқа», «Қарлығаш» и другие композиции.

«В открытии сезона приняли участие Казахский государственный симфонический оркестр, Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», Национальный центр искусств «Халық қазынасы», группа G-band, ансамбль танца Birlik и другие коллективы», - сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Специально из Алматы на открытие сезона приехали народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев, заслуженная артистка Казахстана Айжан Нурмагамбетова и заслуженный деятель Казахстана Жанна Орынбасарова.

В концерте также выступили известные мастера искусства, лауреаты государственных и международных премий и молодые исполнители. Среди них - Медет Чотабаев, Серик Еркимбеков, Айгуль Елшибаева, Айзада Капонова, Айзат Карабек и Азат Малик.

Завершился вечер песней Ескендира Хасангалиева «Әдемі-ау», которую исполнили все участники концерта.

В новом сезоне «Қазақконцерт» представит проекты в сфере традиционной музыки, эстрады, классического и театрального искусства. В программу также войдут юбилейные вечера к 180-летию Жамбыла Жабаева, 165-летию Дины Нурпеисовой и мероприятия к 120-летию Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.