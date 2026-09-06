Потеряла паспорт СССР: 69-летняя жительница ВКО впервые получила удостоверение личности

Общество

Для оформления удостоверения полицейские провели необходимые проверки и направили запросы в госорганы

Фото: МВД

В Восточно-Казахстанской области 69-летняя жительница Риддера впервые в жизни получила удостоверение личности гражданина Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Татьяна Ригер долгое время жила без действующих документов. Ранее у нее был паспорт СССР образца 1974 года, который впоследствии был утрачен. По жизненным обстоятельствам восстановлением документов женщина долгое время не занималась.

Недавно она обратилась за помощью в миграционную службу Риддера. Полицейские помогли собрать необходимые документы, провели проверку и направили запросы в соответствующие государственные органы.

«После завершения всех необходимых процедур в конце августа 69-летняя женщина получила свое первое удостоверение личности гражданина Республики Казахстан», - сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

Теперь женщина сможет полноценно пользоваться государственными и социальными услугами и реализовывать другие права, для которых необходим документ, удостоверяющий личность.

Татьяна Ригер поблагодарила сотрудников миграционной службы за помощь и поддержку.

#ВКО #удостоверение #миграционная служба

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