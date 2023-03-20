Чемпионат страны по шорт-треку завершился в столице

Сегодня в ледовом дворце «Алау» в Астане завершился чемпионат Казахстана по шорт-треку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В решающий день республиканского соревнования Акмолинская область снова стала лидером. В гонке на тысячу метров победу одержал Денис Никиша (Акмолинская область), на следующей ступени расположились Абзал Ажгалиев (г. Астана) и Мерсаид Джаксыбаев (Акмолинская область).

На этой дистанции среди женщин не было равных астанчанке Мадине Жанбосыновой. Алия Амиргалиева (Костанайская область) и Яна Хан (Акмолинская область) замкнули тройку лидеров.

В смешанной эстафете чемпионами стали шорт-трекисты Акмолинской области. Костанайская область взяла серебро, а Астана – бронзу.

В многоборье победу одержал Денис Никиша (Акмолинская область), затем на пьедестал поднялись Еркебулан Шамуханов (Акмолинская область) и Нуртилек Кажгали (ЗКО). Среди женщин Ольга Тихонова (Акмолинская область) завоевала золотую медаль, Мадина Жанбосынова (г. Астана) – серебряную, Яна Хан (Акмолинская область) – бронзовую.

Вчера, во второй соревновательный день, на состязаниях спринтеров (500 метров) не было равных Денису Никише. Еркебулан Шамуханов занял 2 место, астанчанин Абзал Ажгалиев – 3 место. Среди женщин чемпионкой стала акмолинка Яна Хан, серебро досталось нашей землячке Мадине Жанбосыновой, бронза – Алие Амиргалиевой.

В мужской эстафете (5000м) Акмолинская область финишировала первой. Затем завершили гонку команды из Астаны и ЗКО. В женской эстафете (3000м) победителями стали Костанайская область, ЗКО – серебряный призер, Шымкент – бронзовый.